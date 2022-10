Zur Wahl des Parteivorsitzenden waren erstmals alle Mitglieder der SP Oberösterreich aufgerufen: Das Ergebnis wurde am Samstag am SP-Landesparteitag bekannt gegeben. Michael Lindner, einziger Kandidat für die Position, erhielt eine Zustimmung von 95,9 Prozent. Im OÖN-Interview spricht er über seinen Weg in die Politik, seine landespolitischen Ziele und warum er sich nicht als „Karriereleiter-Erklimmer“ sieht.