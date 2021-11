OÖNachrichten: Die Corona-Lage in Oberösterreich ist dramatisch. Wie ernst ist die Situation in den Spitälern? Franz Harnoncourt: Jeder, der sich die Inzidenzen und die Entwicklung der vergangenen beiden Wochen anschaut, sieht, dass die Situation sehr angespannt ist, im Normalbereich genau wie auf den Intensivstationen. Diese Welle trifft noch dazu auf ein Spitalspersonal, das seit eineinhalb Jahren in einer Ausnahmesituation an der Belastungsgrenze ist. Das Corona-Prognosekonsortium erwartet,