Bisher war Sabine Engleitner-Neu beruflich als leitende Sozialarbeiterin in der Strafanstalt Garsten tätig. In dieser Rolle ist sie nun karenziert, denn diese Woche wird die 53-Jährige aus Steyr die Funktion der SPÖ-Klubchefin im oberösterreichischen Landtag von Michael Lindner übernehmen – knapp ein Jahr nachdem sie im Oktober 2021 in den Landtag eingezogen ist. Die OÖNachrichten baten sie zum Interview.