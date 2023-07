Hummer will mehr Kinderbetreuung: "Elternbeiträge gehören weg"

Mit deutlichen Worten rügte Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer zum Beginn der Sommerferien die VP-geführte Landesregierung. Es brauche "endlich einen Turbo für einen Lückenschluss bei den Kinderbetreuungsangeboten".

Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels müsse eine gut ausgebaute Kinderbetreuung oberste Priorität haben, sagte Hummer. So könne man auch Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt sicherstellen. Das Ziel der Wirtschaftskammer sei ein flächendeckendes und ganzjähriges Angebot an Kinderbetreuungsplätzen mit Öffnungszeiten, die dem Bedarf berufstätiger Eltern entsprechen. Das würde bedeuten, dass jedes Kind – auch unter dem 30. Lebensmonat – einen Platz bekommen kann.

Das Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) verweist auf das jüngste Kinderbetreuungspaket mit 38,5 Millionen Euro Volumen. Ab dem kommenden Kindergartenjahr müssen die Einrichtungen 47 Wochen offen sein. Es werde somit erstmalig eine Mindestöffnungszeit festgelegt. 100 neue Gruppen werden heuer genehmigt.

Hummer räumt ein, dass es Bemühungen gebe. "Aber es braucht eine strategische Umsetzung mit Unterstützung für die Gemeinden." Aktuell sei eine Stundenaufstockung von Teilzeitkräften oft nur möglich, wenn ein kostenpflichtiger Kindergarten in Anspruch genommen werde.

"Der beträchtliche Budgetüberschuss, den das Land Oberösterreich 2022 erwirtschaftet hat, soll noch mehr für die Kinderbetreuung eingesetzt werden. Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung gehören weg", fordert Hummer. Nicht zuletzt müsse in den Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Bund eine nachhaltige Finanzierung sichergestellt werden. Sie weist auch darauf hin, dass allein Oberösterreichs Wirtschaft jährlich mehr als eine Milliarde Euro in den Familienlasten-Ausgleichsfonds einzahle.

"In Oberösterreich ist für Kinder ab dem 30. Lebensmonat der Besuch bis 13 Uhr kostenlos. Somit sind 30 Stunden am Vormittag beitragsfrei", sagt Haberlander. "Die Nachmittagsbeiträge sind an die Inanspruchnahme des Angebots geknüpft und sozial gestaffelt." Auch fördere man Gemeinden und Betriebskindergärten für Angebote im Sommer. Im Vorjahr haben davon 105 Unternehmen und 1572 Kinder profitiert.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

