Die Corona-Impfungen in Oberösterreich treten in ihre nächste Phase ein. Ab Dienstag, 9. März, werden Hochrisikopatienten geimpft – von den niedergelassenen Ärzten. Weil der Impfstoff europaweit noch Mangelware ist, entscheiden die Ärzte, auf welche Hochrisikopatienten die vom Bund vorgegebenen medizinischen Kriterien am dringendsten zutreffen. Sie kontaktieren diese, um einen Termin zu vereinbaren.