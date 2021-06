"Hier werden die Maschinen gebaut, die wir brauchen"

Das Besondere an ihr ist nicht nur der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Raketentechnologie, sondern auch der Hybrid-Antrieb. Statt nur mit Diesel wird auch der Strom aus der Bahn-Oberleitung genutzt, was pro Arbeitsstunde 135 Euro spart. Zudem sei man leiser und schadstoffärmer unterwegs, betonten Geschäftsführer Johannes Max-Theurer und Florian Auer, Leiter der Abteilung Technologie und Innovation, bei einem Betriebsbesuch von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Standort in Linz.

Bahnindustrie im Spitzenfeld

Für Gewessler ein Beispiel dafür, warum die österreichische Bahnindustrie "weltweit im absoluten Spitzenfeld" liege: "Hier werden die Maschinen gebaut, die wir für das Mobilitätssystem der Zukunft brauchen." Durch Wertschöpfung in der Region, sichere Arbeitsplätze und klimaschonende Maschinen profitiere Österreich auf vielfache Weise. Die Politik unterstütze dabei, so die Ministerin, die als Beispiel das Bahnausbauprogramm nannte, bei dem in den nächsten sechs Jahren 17,5 Milliarden Euro fließen sollen.

Mit den ÖBB pflege man eine erfolgreiche Innovationspartnerschaft, sagte Max-Theurer. Er nutze die Gelegenheit, um bei der Ministerin Unterstützung für "faire Marktbedingungen" einzufordern: "Europa gewährt chinesischen Firmen den freien Marktzugang, den wir umgekehrt nicht erhalten." Gewessler sagte Hifle zu, derzeit stünden "viele Regeln auf EU-Ebene" zur Diskussion. (eiba)