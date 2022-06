"Heimspiel" mit Claudia Plakolm in Walding: Hier geht's zur Anmeldung

Im Rahmen der Veranstaltungsserie "Heimspiel" bringen die OÖNachrichten seit Jahren Oberösterreichs Spitzenpolitiker in Wien zurück zu ihren Wurzeln in ihrer Heimatgemeinde, um dort mit ihnen vor Publikum über aktuelle Fragen und ihre politische Karriere zu sprechen. Das nächste "Heimspiel" findet am 21. Juni, 17 Uhr, mit Claudia Plakolm (VP) beim Wirt z’Walding – Gasthaus Bergmayr statt. In der Mühlviertler Gemeinde ist die Staatssekretärin und JVP- Bundeschefin fest verwurzelt: Hier spielt sie nach wie vor im Musikverein Posaune und sitzt im Gemeinderat.

Anmeldung: Der Eintritt für die Gesprächs- und Fragerunde am Dienstag, 21. Juni, ist frei. Unter reglist24.com/heimspiel_walding/form können Sie sich anmelden.

Das erste OÖN-"Heimspiel" fand 2007 mit der damaligen SP-Justizministerin Maria Berger in Perg statt. Dort , wo sie am 19. August 1956 geboren wurde.

Maria Berger bei der Premiere der OÖN-Veranstaltung "Heimspiel" in der Raiffeisenbank Perg (Archivbild 2007) Bild: OÖN

2011 war die frühere Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zu Gast in ihrem Geburtsort Ottnang. Die Archivbilder: