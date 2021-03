Heime: Gerstorfer will besseren Pflegeschlüssel

Umgesetzt werden müssten vor allem finanzielle Besserstellungen, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen. In den Kollektivverträgen müsse es eine "Anpassung an andere branchenübliche Gehälter mit Nacht- und Wochenenddiensten" geben, schwebt Gerstorfer vor. Für die Pflegestufe vier fordert sie in den Heimen eine Erhöhung des Personalschlüssels auf eine Pflegekraft pro zwei betreute Personen. Die Mehrkosten von rund 10,5 Millionen Euro pro Jahr müsste das Land tragen. Die mit dem Pflegepaket im Vorjahr ausgehandelte Anstellung von Hilfspersonal müsse "schnellstens" umgesetzt werden.

Dafür seien die Heimträger zuständig, sagt VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.