"Heckenschütze"– Rosenkrieg in der SPÖ geht weiter

Der Führungsstreit zwischen der SP-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil wird immer mehr zum persönlichen Schlagabtausch. Rendi-Wagner warf gestern dem burgenländischen Landeshauptmann "schmutzige Methoden, Heckenschützenmentalität" sowie "Drohungen und Einschüchterungen" gegenüber Abgeordneten und Parteimitarbeitern vor.

Der Hintergrund: SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat am Mittwochabend in Wiener Boulevardmedien die Botschaft gestreut, wonach die burgenländische Landespartei die Überweisung ihres Mitgliedsbeitrags an die SP-Zentrale in der Wiener Löwelstraße eingestellt habe. Deutsch bezog sich gestern auf einen Anruf des burgenländischen SP-Landesgeschäftsführers Roland Fürst, in dem dieser "unmissverständlich" mitgeteilt habe, "dass diese Zahlung die letzte war".

Davor hatte Fürst beklagt, vom "Genossen Deutsch grob missverstanden" worden zu sein. Denn es gebe keinen Zahlungsstopp. Die jüngste Rate sei erst am Montag überwiesen worden. In sozialen Medien kursierte ein Bankbeleg für eine 17.000-Euro-Überweisung an die Bundes-SP.

Am Rande einer Pressekonferenz zu den Mietpreisen räumte Rendi-Wagner ein, dass die SP Burgenland mittlerweile klargestellt habe, ihre Drohung nicht umzusetzen. Sie werde jedenfalls "diesen Zerstörungsversuchen" und "schmutzigen Methoden" nicht nachgeben und sich "immer vor die Mitarbeiter stellen". Fürst erklärte, dass man sich an solchen Diskussionen nicht mehr beteiligen werde. Er verwies auf das SP-Bundespräsidium am Mittwoch, an dem Doskozil teilnehmen will.

Rendi-Wagner will in dem Gremium die "offenen Fragen" besprechen. Es geht vor allem um jene, ob der Führungsstreit zeitnah auf einem vorgezogenen Parteitag etwa in einer Kampfabstimmung gelöst werden soll.

Kritik aus Niederösterreich

Unterdessen kam aus der SP Niederösterreich deutliche Kritik an der Bundes-SP. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig "nervt es ungemein, dass diese Dinge immer in der Öffentlichkeit ausgetragen werden". Der Präsident des Pensionistenverbandes Niederösterreich, Hannes Bauer, rät zum "Neustart wie in Niederösterreich". Für ihn sei "ein Wechsel angebracht. Pamela Rendi-Wagner ist nicht schlecht, sie ist aber verbrannt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper