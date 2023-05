Hattmannsdorfer holt Ex-LRH-Direktor Pammer als Projektleiter

In den 15 Sozialhilfeverbänden (SHV) arbeiten die Gemeinden des jeweiligen Bezirkes zusammen, vor allem, was die Organisation der Altenbetreuung betrifft (die Statutarstädte Linz, Wels und Steyr haben eigene Regelungen). Damit verbunden ist ein Budgetvolumen von rund einer Milliarde Euro, die SHV verantworten rund 11.000 Mitarbeiter in der stationären und rund 2300 Mitarbeiter in der mobilen Pflege.

Mit der Projektleitung für die Weiterentwicklung und Neuorganisation der Tätigkeit der SHV hat Soziallandesrat Wolfgang Hattmansdorfer (VP) nun den ehemaligen Direktor des oberösterreichischen Landesrechnungshofes, Friedrich Pammer, betraut. Pammer ist mit Ende 2022 in Pension gegangen, war zuvor zehn Jahre lang LRH-Direktor und ist nun als strategischer Berater tätig. Im Zentrum des Projekt sollen vor allem die Gewinnung zusätzlichen Personals und die Digitalisierung stehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper