Hannes Heide: Leistungen der EU zu wenig bekannt

Das betreffe unter anderem den EU-Strukturfonds, der darauf abziele, regionale Ungleichheiten zu verringern, den oft EU-unterstützten Ausbau von Verkehrsinfrastruktur sowie EU-Programme zur Beschäftigungsförderung oder zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Darüber hinaus gebe es etliche praktische Beispiele: „Wer weiß etwa, dass Primärversorgungseinheiten mit Mitteln der EU gefördert werden, genauso wie Community-Nurses oder Heizungstausch?“ In Österreichs Innenpolitik sei die EU aber leider zu einem „Mobbing-Opfer von ÖVP und FPÖ“ geworden, sagte Heide bei der Pressekonferenz, die er gemeinsam mit SP-Landesparteichef Michael Lindner hielt.

Lindner unterstrich die Bedeutung der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums – dazu bedürfe es aber auch einer Politik in Österreich, die den ländlichen Raum fördere. Derzeit sehe er eine „faire finanzielle Beteiligung der Städte und Gemeinden an den nationalen Steuereinnahmen“ aber weder „durch die ÖVP-geführten Regierungen“ im Bund noch in Oberösterreich gewährleistet, kritisierte Lindner.

Heide kandidiert für die SPÖ bei der Europawahl im Juni 2024 neuerlich auf Listenplatz fünf, der bei der Wahl 2019 für einen Einzug ins EU-Parlament gereicht hat. Auf Listenplätzen weiter hinten ohne realistischen Chance auf einen Einzug kandidieren aus Oberösterreichs SPÖ die Linzer Juristin Karin Leitner, Strabag-Betriebsratsvorsitzender Georg Hinterschuster aus Traun, die Ennser Bildungsstadträtin Pia Mayr und die Berufsschullehrerin Beverley Allen Stingeder aus Puchenau.

