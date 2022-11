Halloween-Krawalle: Mehr Polizeibefugnisse und Hinterfragen der Integrationsarbeit

In großer Runde tagten Vertreter der Landespolitik und der Einsatzkräfte im Linzer Landhaus. Das Gremium war am Mittwoch eilig einberufen worden. Die Ausschreitungen in der Nacht vom 31. Oktober hatten vielfache Reaktionen hervorgerufen: einerseits Rufe nach raschen Abschiebungen, andererseits nach mehr Sozialarbeit und Unterstützung für unbegleitete Asylwerber.

Anberaumt war die Sitzung für eine Stunde. Die angekündigte Pressekonferenz im Anschluss verzögerte sich allerdings. Nach eineinhalb Stunden war es schließlich soweit. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) und Bürgermeister Klaus Luger (SP) präsentierten die Ergebnisse der Sitzung.

Mehr Möglichkeiten für die Polizei

In "konstruktiver und konsequenter Weise", habe man die Vorfälle durchbesprochen, so Stelzer: "Bilder, wie wir sie an diesem Abend gesehen haben, müssen wir in Zukunft vermeiden. Ein demokratischer Staat, der sich ernst nimmt, muss immer Herr der Lage sein." Alle Beteiligten seien angezeigt worden, womit man gleich deutlich gemacht habe, dass es Gewalt nicht folgenlos bleibe. Es habe sich aber auch gezeigt, so Stelzer, dass die Sicherheitskräften nicht den gleichen Möglichkeiten gegeben sind, wie den Übeltätern: "Die Polizei darf auf Streife gehen, aber nicht in digitalen Welt. Das ist nicht mehr zeitgemäß." Die Möglichkeiten der Polizei müssten diesbezüglich ausgeweitet werden.

Taskforce und Evaluierung

Man habe sich auf folgende konkrete Schritte geeinigt. Eine Taskforce wird eingerichtet, die sich mit den rechtlichen Möglichkeiten befasst, die es gibt und welche es noch braucht. Außerdem soll die Integrationsarbeit evaluiert werden. Man werde sich genau ansehen, welche Betreuung oder integrative Arbeit die 130 angezeigten Personen hatten: "Wir schauen uns genau an, was funktioniert und was nicht."

Stelzer betonte aber auch, dass Oberösterreich bei der Aufnahme von Flüchtlingen viel getan habe. Die Situation sei "kein Ruhmesblatt, sondern eine Fehlleistung der EU", die seit 2015 keine konkreten Lösungen gefunden habe: "Es kann nicht sein, dass ein Binnenland wie Österreich Tag für Tag eine Hundertschaft an Asylwerber aufnimmt, aufnehmen muss."

"Schwere gemeinschaftliche Gewalt"

Landespolizeidirektor Pilsl ging noch einmal auf die Herkunft der Täter ein. Fest stehe, dass ein Großteil aus unterschiedlichen Ländern kommt. Auffallend sei auch das Alter gewesen: "Von den 130 Angezeigten waren 50 Erwachsene oder junge Erwachsene. Alle andere waren jünger." Gerade letztere seien vehement gegen die Beamten vorgegangen. Ermittelt werde wegen "schwerer gemeinschaftlicher Gewalt". Er bedankte sich für die Einrichtung der Taskforce und die Zusage für Unterstützung bei technischer Aufrüstung.

Die Bilder hätten alle erschüttert, sagte Haimbuchner: "Sie sind klare Folge verfehlter Integrationspolitik." Für ihn liegt die Lösung auf der Hand: Änderung des Asylrechtes und Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Denn dadurch seien juristisch die Hände gebunden und ohne die Konvention habe man andere Handlungsmöglichkeiten: "Wenn man das nicht tut, wird sich das Vertrauen in alle Institutionen weiter senken." Außerdem sei es Zeit die Grenzen zu schließen. Wenig Verständnis zeigte Haimbuchner für die Erklärung, dass es bei dieser Gruppe "Frust gegen Polizei und den Staat" gegeben habe: "Welcher Frust? Dass man in einem Land lebt, in dem man zu Essen bekommt und eine Ausbildung machen kann?"

Luger: "Die Zeiten haben sich geändert"

Für Bürgermeister Luger war die Sitzung vor allem ein wichtige Zeichen, dass "wir das nicht dulden, dass wir uns dagegen wehren." Er dankte besonders der Polizei und betonte, dass mehr als ein Drittel der Angezeigten nicht aus Linz kamen. Auch er begrüßte die Ansätze, dass die Polizei mehr Befugnisse für Ermittlungen im Internet bekommt: "Die Zeiten haben sich geändert." Ein Teil der Erklärung - "natürlich nicht die ganze" - sei, dass "diese Menschen unterbeschäftigt sind, nur in ihren Kreisen verkehren und keinen Bezug zu unserer Gesellschaft haben", so Luger. Nun stelle sich die Frage, was mit den 130 Personen passiere. Hier genau hinzusehen, sei ein besserer Ansatz, als gleich von Abschiebungen zu sprechen. Diese seien nach derzeitigem Rechtstand ohnehin nicht möglich. Es sei aber durchaus denkbar, die rechtlichen Möglichkeiten "anzupassen". Er wünschte sich außerdem, dass die Polizei ihre Präsenz in Linz "aufrechterhält und verstärkt".