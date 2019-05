Haimbuchners Ansage: "In Wien aufräumen"

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner nahm sich am Wochenende kein Blatt vor den Mund. Er zeigte sich "zutiefst erschüttert" von Heinz-Christian Straches Skandal-Video auf Ibiza und kritisierte im Gespräch mit den OÖNachrichten die "dubiosen Auslandskontakte" rund um Johann Gudenus.

"Ich lasse mir meine Arbeit in Oberösterreich nicht wegen so einer Blödheit auf einer Mittelmeer-Insel ruinieren", sagte Haimbuchner. Konsequenzen für Schwarz-Blau in Oberösterreich werde es nicht geben, erwartet der FPÖ-Landeschef.

Er sei politisch und persönlich betroffen gewesen, als er das Video mit Strache und Gudenus aus dem Sommer 2017 auf Ibiza gesehen habe, so Haimbuchner. Die darin getätigten Aussagen seien "desaströs". Gleichzeitig verurteile er auch die Falle, die den beiden FPÖ-Politikern gestellt worden sei, und die Strategie dahinter – also dass das Video heimlich gedreht und zwei Jahre später kurz vor der Europawahl publik gemacht wurde.

Den Rücktritt von Strache als Bundesparteichef und Vizekanzler sowie von Gudenus als Nationalrats-Klubobmann und geschäftsführender Landesparteiobmann in Wien empfindet Haimbuchner als "ersten richtigen Schritt". Er unterstütze die Nachfolger Norbert Hofer als Bundesparteichef und Veronika Matiasek in Wien zu 100 Prozent.

Kritik an "dubiosen Kontakten"

Haimbuchner bleibt dabei, dass er nicht als Bundesparteichef nach Wien wechselt, das gelte auch bei einer Neuwahl. Jedoch kündigt der stellvertretende Bundesparteichef an: "Ich werde mich in der Partei noch stärker als bisher einbringen." Der Wien-Zentrismus sei nicht das Maß aller Dinge. Er kritisiert die "dubiosen Auslandskontakte" rund um Gudenus. Hier gebe es ein Soziotop bzw. Milieu, mit dem er "aufräumen" wolle. Haimbuchner betont aber, dass damit nicht die ganze FPÖ-Landespartei Wien gemeint sei.

Auch der zweite starke Mann der oberösterreichischen Freiheitlichen, der Welser Bürgermeister Andreas Rabl, zeigte sich angesichts des Ibiza-Videos "entsetzt", vor allem "von der Atmosphäre und der Art des Gesprächs". Die FPÖ brauche nun Stabilität, sagt Rabl. Sie müsse von "integereren Persönlichkeiten" geführt werden. Dazu zählt er Norbert Hofer. Ähnlich wie Haimbuchner sieht Rabl "diverse Russland-Kontakte" kritisch. Er habe sich oft gefragt, welchen unmittelbaren Sinn diese für die FPÖ bringen würden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at