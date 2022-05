Haimbuchner wurde zum zweiten Mal Vater

Als erster Gratulant meldete sich Norbert Hofer via Twitter zu Wort und machte damit noch vor der offiziellen Aussendung der Partei öffentlich, dass Manfred Haimbuchner zum zweiten Mal Vater geworden ist. Töchterchen Annette sei wohlauf, twitterte der sichtbar stolze Vater samt Foto zurück.

Das kleine Mäderl Annette kam am Dienstag um 20.15 Uhr mit 3.690 Gramm und 52 Zentimetern auf die Welt. Damit hat der erste Sohn Otto jetzt eine kleine Schwester bekommen. Der Name Annette hat in der Familie stolze Tradition und wird bereits in der 4. Generation weitergegeben. Nicht nur Haimbuchners Gattin, sondern auch die Schwiegermutter heißt so und auch die Urgroßmutter der Kleinen trug bereits diesen Namen.

Annette ist das zweite Kind von Haimbuchner, Sohn Otto ist vier Jahre alt.