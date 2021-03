Haimbuchner wurde auf die Intensivstation verlegt

Donnerstag Vormittag hat sich Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) auf Anraten seines Arztes wegen seiner Covid-Erkrankung in Spitalsbehandlung in das Kepler-Universitätsklinikum (KUK) begeben.

Dort hat sich sein Gesundheitszustand innerhalb von ein paar Stunden so verschlechtert, dass die Ärzte entschieden, ihn am Donnerstag Abend auf die Intensivstation zu verlegen. Dort wird Haimbuchner künstlich beatmet.

"Manfred Haimbuchners Zustand ist stabil. Wir hoffen, dass er seine Erkrankung bald überwunden haben wird", sagt der Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl. Die intensivmedizinische Behandlung werde sich nach aktuellem Erkenntnisstand noch über mehrere Tage erstrecken, hieß es aus der Landes-FPÖ. Für das Kepler-Universitätsklinikum galt zumindest gestern auf Ersuchen der FPÖ eine Informationssperre. Die Kommunikation solle auch im Sinne der Familie Haimbuchners über Rabl und FP-Landtags-Klubchef Herwig Mahr laufen.

OÖN TV: Haimbuchner auf Intensivstation

Rabl wird für die Dauer der Erkrankung Haimbuchners Agenden als FP-Landesparteichef übernehmen. In der Landesregierung wird Landesrat Günther Steinkellner die Vertretung Haimbuchners übernehmen. Den entsprechenden Beschluss wird die Landesregierung am Montag fassen. Steinkellner war – obwohl geimpft – am Donnerstag der Vorwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden, zeigt aber kaum Symptome. Man geht davon aus, dass er nach Ablauf der Quarantäne wieder außer Haus arbeiten kann.

Genesungswünsche

Haimbuchner war ebenfalls am Donnerstag der Vorwoche positiv getestet worden und zeigte anfangs nur leichte Symptome. Diese wurden aber schlimmer, das Fieber blieb konstant hoch. "Am Donnerstag in der Früh haben wir noch miteinander telefoniert. Da hat er mir gesagt, dass er sicherheitshalber ins Spital geht", sagt FP-Klubchef Mahr.

Genesungswünsche für Haimbuchner kamen unter anderem von FP-Bundesparteichef Norbert Hofer und FP-Nationalratsklubchef Herbert Kickl. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) wünschte Manfred Haimbuchner "eine rasche, vollständige Genesung und seiner Familie viel Kraft und Zuversicht." (wb)

Corona-Fälle

Neben Manfred Haimbuchner sind in der Landes-FP aktuell auch Landesrat Günther Steinkellner, der Zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer und die Landtagsabgeordnete Sabine Binder Corona-positiv. Corona-Infektionen gab es auch in den anderen Fraktionen: SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer und Grünen-Landesrat Stefan Kaineder hatten ebenso eine Covid-Erkrankung wie VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.

