Haimbuchner will Rechtssicherheit bei Bauverhandlungen

Wie Wohnbaureferent LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Sonntag erklärte, seien momentan Genossenschaftwohnungen mit insgesamt 2.400 Einheiten projektiert, budgetiert und zugesagt, allerdings finden aktuell keine Bauverhandlungen statt. Er forderte die Bundesregierung darum auf, Rechtssicherheit zu schaffen.

"Nach Rechtsauffassung der Bundesregierung dürften derzeit Menschen unter anderem nur dann öffentliche Orte betreten, wenn dies zur Erfüllung beruflicher Tätigkeit absolut notwendig ist", erklärte Haimbuchner in einer Aussendung. "Übertragen auf die Bauwirtschaft bedeutet das, dass diese Ausnahmeregelung zwar beispielsweise für den Bausachverständigen und die Baubehörde gilt, jedoch nicht für die übrigen Parteien in einer Bauverhandlung, so zum Beispiel etwaige Nachbarn."

Die COVID-19-Rechtsvorschriften sollten darum vom Bund dringend so adaptiert werden, dass die Durchführung von Bauverhandlungen zwischen allen beteiligten Parteien ermöglicht wird. "Dass zwar Bauarbeiten getätigt werden dürften, die dafür notwendigen Verhandlungen aber nicht stattfinden können, ist widersinnig", betonte Haimbuchner.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.