Haimbuchner will auf über 20 Prozent kommen

Als Spitzenkandidat war bereits LHStv.. Manfred Haimbuchner bekannt. Er gab als Wahlziel vor, zweitstärkste Kraft zu bleiben und über 20 Prozent zu kommen. "Ich lasse mich an dem messen", verkündete er in einer Pressekonferenz. Er freue sich sehr auf seinen dritten Wahlkampf als Spitzenkandidat, beteuerte er, nach überstandener Coronaerkrankung "fitter als 2009 und 2015" zu sein.

Gewählt werde sicherlich im Herbst - seines Wissens am 26. September, was durch den Sommer einen kürzeren Intensivwahlkampf bedeute, so Haimbuchner. Er werde auf jeden Fall in Oberösterreich bleiben und will mit seiner Partei nach der Wahl "gestärkt wieder Verantwortung übernehmen". Als drei wichtige Kernbereiche nannte er Heimat, Leistung und Sicherheit. Es gelte die Freiheit und die Rechte der Bürger zu verteidigen, "die in den vergangenen Monaten verwässert worden sind", betonte er.

Erste Frau auf Platz vier

Platz zwei auf der Landesliste nimmt Landesrat Günther Steinkellner ein, gefolgt von Klubobmann Herwig Mahr. Auf Platz vier der Landesliste reiht sich die erste Frau ein, Landtagsabgeordnete Rosa Ecker aus Saxen im Bezirk Perg, vor Sabine Binder aus Wallern (Bez. Grieskirchen). Dann folgt Landesrat Wolfgang Klinger vor David Schießl (Bez. Braunau) und Michael Gruber (Bez. Kirchdorf) sowie Peter Handlos (Bez. Freistadt) und der von Haimbuchner als Zukunftshoffnung präsentierten, 1994 geborenen Stefanie Hofmann (Bez. Rohrbach). Wichtig sei ihm, dass die ersten zehn Plätze auf der Landesliste im Landtag sein werden. Er gehe davon aus, dass ein Drittel der FPÖ-Landtagsabgeordneten Frauen sein werden.

In den Wahlkreisen gab es zwei Wechsel. Im Traunviertel führt Michael Gruber statt des in Pension gehenden Adalbert Cramer die Liste an, im Mühlviertel folgt Peter Handlos auf Alexander Nerat. Spitzenkandidat in Linz und Umgebung bleibt Steinkellner, im Hausruckviertel Haimbuchner und im Innviertel Schießl. Cramer, Ulrike Wall und Walter Ratt verabschiedeten sich in den Ruhestand.

SPÖ, Grüne und NEOS haben bereits ihre Kandidatenlisten präsentiert, Überraschungen waren keine dabei. Die SPÖ geht mit Birgit Gerstorfer ins Rennen, Grünes Zugpferd ist Stefan Kaineder, jenes der - derzeit nicht im Landtag vertretenen - NEOS Felix Eypeltauer. Nur die ÖVP hat noch keine Liste vorgelegt und Landeshauptmann Thomas Stelzer noch nicht offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt. Sie verweist darauf, dass ja noch ein halbes Jahr Zeit sei und will die Liste erst zu Beginn des Sommers beschließen.

Erste Vorboten der Wahl

Allerdings sind bereits die ersten Vorboten der Wahl zu bemerken: Nachdem die FPÖ bereits vor einigen Wochen eine Image-Plakatkampagne affichiert hatte, hat die SPÖ nun eine "digitale Oberösterreich-Tour" unter dem Titel "Bei dir" gestartet. Bei Online-Treffen im kleineren Rahmen - Kaffee oder Bier sowie Snacks werden nach Hause geliefert - kann man sich mit Gerstorfer per Videokonferenz "von Küchentisch zu Küchentisch" austauschen. Insgesamt 150 solcher Treffen sind geplant, bis Herbst hofft man, 15.000 Menschen auf diese Art zu erreichen, wie Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer in einer Pressekonferenz am Montag sagte. Sollte sich die Corona-Lage verbessern, können daraus auch wieder analoge Runden werden.

Auf online setzt die SPÖ auch - entgegen den ursprünglichen Plänen - beim 1.-Mai-Aufmarsch: Die geplante große Kundgebung in Steyr, wo sich das von der Schließung bedrohte MAN-Werk befindet, wurde aus Corona-Gründen nun doch in den virtuellen Raum verlegt.