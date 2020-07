Haimbuchner warnt vor sozialen Brennpunkten

Davor warnte am Mittwoch Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP). Laut aktuellen Umfragen sehen 70 Prozent die Existenz von Parallelgesellschaften, ebenfalls 70 Prozent nehmen soziale Brennpunkte in Wien wahr. Angesichts dessen kritisierte Haimbuchner die Bundesregierung. Mit der Dokumentationsstelle Politischer Islam werde den Bürgern Sand in die Augen gestreut. Die gestrige Migrationskonferenz mit Vertretern von 18 Staaten sei ein "PR-Gag". Haimbuchner stellte zehn Forderungen auf, etwa die Ausweisung aller ausländischen Gewalttäter, den Ausbau der Polizeikräfte und echten Grenzschutz.

