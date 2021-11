Haimbuchner sieht Verordnung "äußerst kritisch"

"Die Bekämpfung der Corona-Pandemie gelingt dann, wenn alle bereit sind, mitzuhelfen", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern. Die Frage, wie weit ausgerechnet der Koalitionspartner FPÖ mithilft, stellt sich angesichts einiger Postings schon. So postete etwa der FPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Handlos "2,5G ist eine Pflanzerei von Ungeimpften", als bereits bekannt wurde, dass Oberösterreich genau dies verordnen wird. Dazu schreibt er: "2,5G ist Schwachsinn zum Quadrat." Darauf angesprochen, betonte Stelzer, er kümmere sich um die Gesundheit der Bevölkerung, nicht um Kommentare in den sozialen Medien: "Die Verordnung von 2,5G ist eine Maßnahme der Landesregierung und wird auch von der Landesregierung getragen."

Wirklich erfreut ist der Koalitionspartner allerdings angesichts der neuen Verordnung nicht. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ), er sehe die 2,5G-Regel in der Gastronomie und anderen Bereichen "äußerst kritisch" und wolle sich die Sache auch rechtlich noch ansehen.

Angesichts der Stellungnahmen gegen die Maßnahmen vonseiten der FPÖ und der Kritik von Stelzer selbst an der Bundesregierung stelle sich die Frage, ob "Stelzer in seiner Koalition und in seiner ÖVP überhaupt genügend Autorität hat, um erfolgreich die Pandemie zu bekämpfen", reagierte SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer auf die Diskussion. Generell reihe sich all dies in das bisherige Corona-Management ein, kritisiert Gerstorfer: "Alles zu spät und zu wenig."