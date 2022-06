Haimbuchner fordert Staatsbürgerschaft auf Probe

In die Debatte um Erleichterungen bei der Verleihung von Staatsbürgerschaften brachte sich heute Oberösterreichs FP­-Chef und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner ein. Erleichterungen lehnt Haimbuchner, der in Oberösterreich für die Staatsbürgerschaftsagenden zuständig ist, erwartungsgemäß ab. „Ein Staat muss sich seine Staatsbürger sorgfältig aussuchen. Eine Herabsetzung der Voraussetzungen kommt einer staatlichen Selbstaufgabe gleich“, sagt er.

Neu ist Haimbuchners Forderung nach einer Staatsbürgerschaft auf Probe für zehn Jahre. Diese soll ausschließlich bei Asylberechtigten zur Anwendung kommen, denen die Staatsbürgerschaft verliehen wird. Werden die neuen Staatsbürger auf Probe während dieser Zeit straffällig, sollen sie die Staatsbürgerschaft automatisch wieder verlieren. Soll das bei allen strafrechtlichen Verurteilungen gelten? „Jedenfalls bei Vorsatzdelikten im Strafrecht“, sagt Haimbuchner auf Nachfrage. Genauer legte er sich nicht fest. Denkbar wären auch ähnliche Regeln wie bei Amtsträger, wo Verurteilungen mit einem Strafmaß von mehr als einem Jahr Haft automatisch zum Amtsverlust führen.

Warum diese Regelungen nur für Asylberechtigte gelten soll, die die Staatsbürgerschaft bekommen? Weil bei ihnen – anders als bei anderen Einbürgerungen – im Herkunftsland nicht bezüglich Strafregisterbescheinigungen oder anderer Dokumente nachgefragt werden könne, argumentiert Haimbuchner. Auch Falschangaben beim Erlangen der Staatsbürgerschaft sollen zum automatischen Verlust führen, fordert Haimbuchner. Zudem will er, dass Sprach- und Integrationsprüfungen nur noch durch den Österreichischen Integrationsfonds abgenommen werden.

Eine Ausweitung von Doppelstaatsbürgerschaften lehnt Haimbuchner ab – mit einer Ausnahme: Für Mitglieder der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol sollte sie ermöglicht werden.

Insgesamt wurden in Oberösterreich im Vorjahr 1260 Personen eingebürgert. 418 davon nach sechs Jahren Aufenthalt in Österreich (verkürzte Frist), 121 nach zehnjähriger Frist. 337 Staatsbürgerschaftsverleihungen erfolgten an Minderjährige, rund 130 an Ehegatten oder- gattinnen.

Häufigste Herkunftsländer der Eingebürgerten waren 2021 die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens (445) sowie die Türkei mit 149 Einbürgerungen.