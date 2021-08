Haimbuchner fordert Aussetzung von Schengen-Abkommen

Er befürchtet, dass Deutschland "zu Abertausenden" Menschen aus Afghanistan in die Bundesrepublik bringen wolle, "von denen niemand weiß, wer sie sind oder ob sie eine Gefahr für die Sicherheit der eigenen Bürger darstellen". Das sei das gute Recht Deutschlands, aber es müsse gewährleistet sein, "dass mögliche Straftäter oder gar Terroristen nicht völlig unbehelligt durch den Schengen-Raum reisen können", so Haimbuchner, der in einigen Wochen eine Landtagswahl zu schlagen hat, am Montag in einer Aussendung.