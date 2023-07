Haberlander: Rauch soll "vor der eigenen Tür kehren"

Die Ansagen des Gesundheitsministers von Dienstag kamen in den Ländern minder gut an. "Dass wir Geld hineinschütten und die Länder damit machen, was sie wollen, wird es nicht mehr geben", hatte Minister Johannes Rauch (Grüne) ausgerichtet und im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen (FAG) auf Reformen im Gesundheitsbereich gedrängt.