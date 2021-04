Haberlander fordert rasche Impfung für Polizisten

Diese systemrelevante Gruppe sei trotz mehrmaliger Ankündigung und Versprechungen bisher noch nicht geimpft worden, kritisiert Haberlander. Zuständig für die österreichweite Impfung der Organisationen Polizei, Bundesheer und Justizwache ist der Bund.

"Die Polizisten stehen bei ihren Einsätzen tagtäglich mit vielen Menschen in Kontakt. Vor allem auch mit Menschen, die das Tragen einer Maske verweigern oder bewusst Schutzmaßnahmen nicht einhalten und damit ihre Mitmenschen, die Exekutivbeamtinnen und -beamten und letztlich auch deren Familien in gesundheitliche Gefahr bringen. Es ist höchst an der Zeit, dass die Polizei umgehend den vom Bund versprochenen Impfschutz erhält, den sie für ihre tägliche Arbeit braucht", fordert Haberlander das Gesundheitsministerium auf, die Impfung der Polizei nun endlich österreichweit zu ermöglichen.

Angesichts der unzähligen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit zahlreichen Gesetzesverstößen seien gerade Polizisten gefährlichen Situationen ausgesetzt. Verbale aber auch körperliche Attacken belasten die Polizeiarbeit zunehmend, sagt Haberlander.

