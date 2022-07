Haberlander: Ende der Quarantäne "aktuell möglich"

"Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Auslaufen der Quarantäne möglich", sagt Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP), in Oberösterreichs Landesregierung für die Gesundheitsagenden verantwortlich.

Das Coronavirus habe sich im Laufe der Pandemie verändert, daher seien auch die Maßnahmen zu hinterfragen bzw. anzupassen, so Haberlander. "Allerdings unter der Voraussetzung, die für alle Krankheiten gilt: Erkrankt jemand an Corona, soll man zuhause bleiben und sich, wie bei anderen Krankheiten auch, auskurieren", sagt Haberlander. Sie reiht sich damit in die vielen Rufe nach einem Ende der Corona-Quarantäneregeln ein.

Im Gesundheitsministerium bestritt man in dieser Woche, dass man bereits an einer Verordnung zur Abschaffung der Quarantäne arbeite. Man bereite sich seit Monaten auf verschiedene Szenarien vor, hieß es.

Teil der Vorbereitungen seien verschiedene Möglichkeiten für Absonderung und Quarantäne von Infizierten und Kontaktpersonen, die je nach Virusvariante und weiterer Entwicklung zum Einsatz kommen könnten. Eine Möglichkeit sei dabei, die bestehenden Regelungen zur Quarantäne durch eine Verkehrsbeschränkung zu ersetzen. Damit könnten Infizierte, wenn sie keine Symptome haben, unter bestimmten Auflagen (etwa Maskenpflicht etc.) einkaufen oder arbeiten gehen. Klar sei jedoch, dass eine Corona-Infektion in jedem Fall eine meldepflichtige Krankheit bleiben werde, hieß es aus dem Ministerium.

Widerstand gegen das Ende der Quarantäne kommt unter anderem von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "Man kann nicht keinen Plan haben, keine Maßnahmen haben und dann auch Quarantäne-Regeln fallenlassen", sagte Rendi-Wagner. Der Vorschlag, die Quarantäne nur für asymptomatische Personen auszusetzen, sei für sie keine Option: "Die Infektiosität bei asymptomatischen und symptomatischen Patienten ist ungefähr gleich." Österreich gehe "sehenden Auges auf einen unsicheren Herbst zu", so Rendi-Wagner.