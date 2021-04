Haberlander: "Bisherige Maßnahmen reichen aus"

"Die bisherigen Maßnahmen reichen aus, um die Situation im Griff zu haben", meinte sie am Donnerstag in einem Hintergrundgespräch. Es sei in erster Linie wichtig, dass sich die Bevölkerung daran halte. Dennoch beobachte man die Zahlen "kritisch".

Im Vergleich zum Mittwoch ist die Zahl der Neuinfektion am Donnerstag in Oberösterreich um 501 gestiegen. Insgesamt waren zu Mittag 4.650 Personen erkrankt. Im Bezirk Braunau lag die Sieben-Tage-Inzidenz erneut über 400. Das Land hat bereits die Testmöglichkeiten im Bezirk Braunau verstärkt. Auch ein Testbus ist im Einsatz. "Wir werden Ausreisekontrollen in der Hinsicht vorbereiten, dass Ausreisen aus dem Bezirk nur mehr mit einem aktuell gültigen, negativen CoV-Test möglich ist", wird der Bezirkshauptmann von Braunau, Gerald Kronberger, im ORF Radio Oberösterreich zitiert.

Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser rief mit Blick auf die Feiertage zu einer Osterruhe auf: "Soziale Kontakte reduzieren und auf physische Treffen verzichten, auch wenn es schwer fällt. Verzichte man "auf den letzten Metern" nicht auf vermeidbare Treffen und infiziere sich mit Covid-19, hätten "sich die Anstrengungen und Entbehrungen seit März 2020 nicht ausgezahlt", meinte er. Zudem könne jeder einzelne mit seinem Verhalten dazu beitrage, Ressourcen auf den Intensivstationen" zu schonen.

Regierung berät mit Spitalsvertretern: Weitere Verschärfungen für Länder außerhalb der Ostregion stehen vorerst nicht an. Anschober plädiert dort für eine freiwillige "Osterruhe". >> Zum Artikel

Aktuelle Corona-Zahlen: Mehr als 3.300 Neuinfektionen und 29 Tote haben die Ministerien am Donnerstag gemeldet. >> Mehr als 3.300 Neuinfektionen und 29 Tote haben die Ministerien am Donnerstag gemeldet. >> Zur Statistik

Video: Die Situation in Oberösterreichs Spitälern

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.