Gutscheine für Nachhilfe um zwei Millionen Euro

Zwei Millionen Euro wendet das Familienressort des Landes in den kommenden zwei Jahren auf, um kostenlose Nachhilfe zu finanzieren „Die Förderung soll dazu beitragen, dass unsere Kinder auch in herausfordernden Zeiten einen guten Lernerfolg erzielen“, sagt Familienreferent und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner. „Damit erhalten auch Kinder aus finanziell nicht so gut situierten Familien Unterstützung.“

Jeder Pflichtschüler mit Bedarf soll einen 150-Euro-Gutschein pro Semester bekommen, einzulösen von den Eltern bei Volkshochschule, Lernwerkstatt, Schülerhilfe, Lernquadrat und Lernstudio. Gutscheine müssen aber von der Schule beantragt werden. Gefördert wird Nachhilfe in Hauptgegenständen bzw. einer zweiten lebenden Fremdsprache.