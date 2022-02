Umfrage: 175.000 Oberösterreicher sind strikt gegen Impfung

„Wir haben in Oberösterreich sehr viele Menschen, die sich impfen haben lassen. Aber es fehlen uns einige Prozent zu einem zufriedenstellenden Ergebnis“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) am Donnerstag bei der Präsentation einer Imas-Studie im Auftrag des Landes. Das Linzer Meinungsforschungsinstitut hat im Jänner 1105 Oberösterreicher ab 16 Jahren befragt und damit ein Bild über die Situation im Land erstellt.

So eine Umfrage wurde auch vorigen August durchgeführt und danach präsentiert. Inzwischen gab es die Welle im Herbst, einen Lockdown und die Einführung der allgemeinen Impfpflicht.

Jeder Siebente will definitiv nicht

81 Prozent der Befragten sind geimpft (der Großteil davon zwei- oder dreimal), 16 Prozent sind ungeimpft (Rest: keine Angabe). Im August waren es noch 30 Prozent Ungeimpfte. Von den 16 Prozent haben 87 Prozent überhaupt kein bzw. kein Interesse an einer Impfung in den nächsten zwei bis drei Monaten, das sind rund 14 Prozent aller Befragten bzw. hochgerechnet etwa 175.000 Personen ab 16 Jahren. Das kann also als „harter Kern“ bezeichnet werden – oder wie Imas-Forscher Paul Eiselsberg sagte: Die Haltung, sich nicht impfen zu lassen, habe sich verfestigt, Überzeugungsarbeit werde hier noch schwieriger.

Bei den Gründen gegen die Impfung geben 95 Prozent an, dass man das Virus trotzdem weitergeben könne. 92 Prozent argumentieren, dass man trotzdem erkranken könne. 87 Prozent befürchten Langzeitfolgen. Bei den Gründen für die Impfung sagen 89 Prozent, weil sie kostenlos ist. 87 Prozent geben an, dass sie ihre Gesundheit schützen wollen. 86 Prozent sagen, dass man damit einen Beitrag zur Bekämpfung des Virus, also für die Gesellschaft leiste.

Bei der Frage, welche Bedeutung die Impfung im Kampf gegen die Corona-Pandemie habe, sagen 60 Prozent eine sehr wichtige bzw. wichtige (entspricht rund 731.000 Personen ab 16 Jahren), 21 Prozent sagen eine überhaupt nicht bzw. nicht wichtige (rund 260.000).

Auch die Einstellung zur allgemeinen Impfpflicht wurde abgefragt. 54 Prozent halten deren Einführung für eine richtige Entscheidung, 43 Prozent für eine falsche. Haberlander sagte zur politischen Debatte über die Impfpflicht, dass sie die Impfpflicht für sinnvoll halte. Der Vollzug des Gesetzes müsse aber praktikabel sein, der Bund müsse hier liefern. Über die mögliche Phase drei müsse man im Bund mit Experten beraten. Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums und Mitglied des Landeskrisenstabs, sagte, als Mediziner wolle man immer überzeugen, aber es sei verständlich, dass es eine Impfpflicht gebe und darüber diskutiert werde.

90 bis 95 Prozent Immunität

Nach der Omikron-Welle inklusive Subtyp-Ausbreitung (dessen Anteil derzeit in Oberösterreich unter zehn Prozent beträgt) erwartet Königswieser im Frühjahr 90 bis 95 Prozent Immunschutz in der Bevölkerung – aufgrund Impfungen, Genesungen und einer Dunkelziffer durchgemachter Infektionen. Jedoch werde der Immunschutz nachlassen, und wenn man ihn nicht vor allem mit der Impfung hochhalte, sei Respekt vor dem Herbst angebracht, so Königswieser – wobei ihm die „Glaskugel“ fehle, um zu sagen, ob eine gefährlichere Variante komme oder nicht.

Haberlander und Gesundheitsdirektor Jakob Hochgerner kündigten eine neue Informations- und Aufklärungskampagne auf unterschiedlichen Kanälen an. Ab Kalenderwoche acht werden freitags an den öffentlichen Impfstandorten Beratungsärzte für Gespräche zur Verfügung stehen. „Da braucht es keine Impfung am Schluss. Einfach hingehen, austauschen, bewusst Zeit und Raum geben“, sagte Haberlander. Ärzte stehen auch Vereinen und Gemeinden zur Verfügung, für Diskussionen und Veranstaltungen. Rund 90 Ärzte haben sich in Kooperation mit der Ärztekammer dafür gemeldet.