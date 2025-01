Grüner Landesrat lud zum runden Geburtstag

Gleich zwei Jubiläen durfte Oberösterreichs grüner Landesrat Stefan Kaineder in dieser Woche begehen. Zum einen feierte der gebürtige Kirchschlager am 22. Jänner seinen 40. Geburtstag, zum anderen wurde er vor genau fünf Jahren als Landesrat angelobt. Genug Gründe also, um Wegbegleiter, Kollegen und Medienvertreter am Mittwochabend ins Sonnenstein-Loft in Linz-Urfahr zu laden und ausgiebig zu feiern.

Lang war die Gästeliste und hochkarätig noch dazu: Aus der eigenen Partei kamen sowohl Bundeschef und Vizekanzler Werner Kogler als auch Klubobfrau im Parlament, Sigrid Maurer, und hielten Laudationen auf „den Stefan“. Und auch die Opposition ließ sich das Jubiläum nicht entgehen:

Neben Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und FP-Klubobmann Herwig Mahr waren auch Landesrat Michael Lindner und der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (beide SPÖ) anzutreffen. Von der Volkspartei folgten Landesrat Markus Achleitner und Landeshauptmann Thomas Stelzer der Einladung Kaineders.

Letzterer hielt ebenfalls eine Rede auf den Gastgeber und sparte dabei nicht mit dem einen oder anderen humoristischen Seitenhieb auf Kosten Kaineders – sehr zu dessen Vergnügen.

