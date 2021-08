Grüner Auftakt, rote Netz-Aktivitäten und eine ideologiefreie Liste

Für die Grünen-Infrastrukturministerin Leonore Gewessler war es gestern ein Oberösterreich-Tag, eingebettet in den Landtagswahlkampf: am Vormittag war sie zur Vorstellung des "Klimatickets" (Bericht Seite 25) im Linzer Landhaus. Abends ab 18 Uhr folgte der offizielle Grünen-Wahlkampfauftakt im Museum Arbeitswelt in Steyr.