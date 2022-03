Grüne wollen fertige Alternativenergieprojekte aus Schublade holen

Es sei nötig, bereits längst genehmigte, aber nach wie vor in der Schublade liegende Alternativenergieprojekte herauszuholen und rasch umzusetzen. Andernfalls drohe man bei der Suche nach Alternativen zu russischem Gas in die nächste Abhängigkeit zu laufen.

"Wir müssen komplett raus aus Öl und Gas, die fossilen Ketten endgültig sprengen", so Kaineder, derzeit arbeite Oberösterreich aber "nur mit der Nagelfeile" an diesem Vorhaben. Weil "viel zu lange viel zu träge vorgegangen worden ist", sei ein Sofortprogramm nun "praktisch alternativlos", meinte der Umwelt-Landesrat am Montag in einer Pressekonferenz. "Es wird ein Kraftakt, der viel Veränderung bringt. Aber es sind Veränderungen, die nötig sind und Oberösterreich stärken."

Als Beispiele nannte er die bereits genehmigten Pumpspeicherkraftwerk-Projekte in Ebensee und Molln oder Ausbaupläne u.a. der Windparks Saurüssel und Sternstein, wo laut dem neuen Windkraft-Masterplan keine weiteren Windräder möglich seien, ebenso PV-Großanlagen, Solar-, Biogas- oder Geothermie-Nutzung. "Wir haben in Oberösterreich enormes Ausbaupotenzial und einen Riesenfundus an Projekten", forderte er die Landesregierung auf, eine Sonderprojektgruppe einzusetzen, die "den Projektanten konkrete Unterstützung anbietet, um diese Energieprojekte jetzt in die Umsetzung zu bringen".

Auch NEOS-Sprecher und Klubobmann Felix Eypeltauer kritisierte, dass die Abhängigkeit von russischem Gas vor allem ein selbst gemachtes Problem sei. "Allein, dass der größte Gasspeicher Österreichs im oberösterreichischen Haidach Gazprom gehört, zeigt, wie sehr uns die österreichische Politik der letzten Jahre von Russland abhängig gemacht hat." Er forderte neben einem bundesweiten Aktionsplan für den Ausstieg aus russischem Gas, dass Oberösterreich gezielte Förderprogramme, etwa für Wärmepumpen und thermische Sanierung, und eine Verfahrensbeschleunigung beim Erneuerbaren-Ausbau auf den Weg bringe.