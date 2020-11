Grüne wählen Kandidatenliste für OÖ-Wahl 2021 per Brief

Bedingt durch den zweiten Lockdown werde es ausschließlich eine Briefwahl geben, informierte Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger am Montag.

"Es ist aus derzeitiger Sicht schwer absehbar, wann eine derartige Präsenz-Veranstaltung wieder möglich und vertretbar ist. Daher wird diese Landesversammlung zur Festlegung der Landesliste in virtueller Form am 5. Dezember abgehalten", teilte sie mit. Im Vorfeld stellen sich die Anwärter in einem Online-Hearing den Fragen der Mitglieder.

Bereits Mitte Oktober hatten die Grünen bei einem Wahlkonvent die Kandidaten für ihre drei Pools festgelegt. Pool eins umfasst die Listenplätze zwei bis sechs hinter Spitzenkandidat Landesrat Stefan Kaineder, Pool zwei jene von sieben bis zehn und Pool drei die Plätze elf bis 14 . Per Briefwahl wird nun - unter Einhaltung der im Statut festgelegten Parität- Platz für Platz die Reihung innerhalb der Pools von den Parteimitgliedern bestimmt.