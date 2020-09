Grüne: Standort Linz für neue TU rasch fixieren

Seine Partei hat einen Antrag eingebracht, in dem gefordert wird, eine rasche Entscheidung für den Campus der Kepler-Uni als Standort der von der türkis-grünen Bundesregierung angekündigten neuen TU zu treffen. Synergien mit der JKU und deren bereits bestehenden Kompetenzen im Digitalisierungsbereich könnten optimal genutzt werden.

Wie berichtet, haben sich zuletzt Wels und Leonding als mögliche TU-Standorte ins Spiel gebracht. So nachvollziehbar das Werben sei, "sprechen doch die bestehenden Grundvoraussetzungen nahezu ausnahmslos für den Standort der JKU", so Hirz. Er verweist auf das Netzwerk der Kepler-Uni mit Science Park, Linz Institute of Technology (LIT), den nahegelegenen Fachhochschulen und dem Ars Electronica Center. Natürlich dürfe es keine Parallelstrukturen geben. Die geplante TU sei ein wichtiger Impuls für den Standort.

