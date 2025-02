Grüne sehen durch FP-Regierungsbeteiligung die Pressefreiheit gefährdet

Es seien vor allem die kolportierten Vorhaben, die aus den Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP an die Öffentlichkeit dringen, die ihn zu dieser Pressekonferenz bewogen hätten, sagte der grüne Landesrat Stefan Kaineder heute Vormittag. Einsparungen bei der Förderung etablierter "Qualitätsmedien", geplante Kahlschläge beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie die gleichzeitige Schaffung eines "blauen Paralleluniversums" im Mediensektor würden eine Gefahr für die offene und liberale Gesellschaft darstellen.

Beweis genug dafür seien die Wortmeldungen etlicher freiheitlicher Funktionäre. "Es wird von 'Systemmedien' gesprochen, Journalisten werden gleichzeitig diskrediert, wenn sie kritisch über blaue Machenschaften berichten - das ist alarmierend", sagte Kaineder.

In die Pflicht nahm er deswegen die Volkspartei, die "als demokratische Partei endlich ihren Rücken gerademachen muss". Es liege an ihr, in den Verhandlungen mit den Freiheitlichen Bedingungen zu stellen, die die Pressefreiheit in Österreich weiterhin garantieren. Dazu gehöre, jegliche Versuche, die kritische Berichterstattung verhindern oder eindämmen könnten, zu unterbinden. Eine Medienförderung müsse sich an Qualitätskriterien orientieren.

"Verzwergung des ORF"

Nicht zuletzt dem ORF drohe durch die von blauer Seite vorangetriebenen Sparpläne eine "Verzwergung". Plattformen wie ORF III oder der Radiosender FM4 stünden vor dem Aus - vor allem wenn die Haushaltsabgabe abgeschafft würde und der ORF aus dem Budget heraus finanziert werden. " Das stünde der Unabhängigkeit des Rundfunks im Weg, da "kann ein Generaldirektor einmal im Jahr betteln gehen zum Finanzminister", sagte Klubobmann Severin Mayr. Das sei von den Freiheitlichen allerdings auch so gewünscht: "Man will den ORF ans Gängelband nehmen."

Sorgen bereiten würde Mayr vor allem die von den Blauen angeregte Förderung sogenannter "alternativer Medien", etwa dem FP-nahen Kanal "AUF1". Dort würden FP-Politikern "nie unbequeme Fragen gestellt - weil sie diese ohnehin vorher bestimmen".

Grüne wollen eigene Medienförderung

Auch aufgrund der aktuellen Geschehnisse würden die Grünen daher eine ihrer Forderungen aus dem Jahr 2022 neu aufgreifen: "Oberösterreich brauch eine eigene Medienförderung, die qualitätvollen Journalismus stärkt", sagt Kaineder. Bereits vor zwei Jahren habe man einen entsprechenden Antrag gestellt, der dafür zuständige Unterausschuss habe seither kein einziges Mal getagt. Gleichzeitig müsste es neue Richtlinien bezüglich der Inseratenvergabe geben, um "nachvollziehbare Kriterien" für die Schaltung zu schaffen.

