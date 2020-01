Grüne Personalrochaden nach der Regierungsbildung

Mit Agnes Sirkka Prammer aus Leonding und Clemens Stammler aus St. Konrad sitzen seit Freitag zwei neue Gesichter aus Oberösterreich im ohnehin sehr jungen grünen Nationalratsklub. Die Regierungsbildung machte die Personalrochaden notwendig.

Prammer übernimmt das Mandat aus dem Wahlkreis Linz und Umgebung von Leonore Gewessler, die Umwelt- und Infrastrukturministerin wurde. Die Juristin Prammer ist Gemeinderätin und Fraktionsobfrau der Grünen in Leonding. Beide Funktionen will sie behalten. Im Jahr 2019 wurde die 42-Jährige Mitglied im Landesvorstand der Grünen Oberösterreich. Inhaltlich will sich Prammer im Parlament bei Fragen zu "Grund- und Bürgerrechten" einbringen. Zum heiß diskutierten Thema Sicherungshaft äußert sie sich aber sehr zurückhaltend: "Dabei geht es um einen verfassungskonformen weiteren Tatbestand. Das muss man sich erst genau ansehen, ob und wie das möglich ist." Eine Verfassungsänderung will sie dafür nicht: "Das wurde vereinbart auf Basis der derzeit gültigen Verfassung."

Grüne präsentieren neues Team Bei den Grünen wird durch die Regierungsbeteiligung eine Personalrochade nötig.

"Viele spannende Eckpfeiler"

Etwas weniger zurückhaltend, aber doch diplomatisch äußerte sich Stammler zu den kritischen Punkten im Regierungspaket. Der 45-jährige Biobauer ist seit 2008 im Vorstand der grünen Bauern und seit 2015 einziger grüner Landwirtschaftskammerrat. Zum türkis-grünen Abkommen meint er: "Es steht zwar nicht die grüne Agrarwende drinnen, aber es finden sich viele spannende Eckpfeiler." So sei zum ersten Mal der Biolandbau erwähnt, eine Herkunftskennzeichnung sei geplant, und den Direktvermarktern würde unter die Arme gegriffen. Dass sich viele finanzielle Entlastungen für Landwirte finden, wirkliche strukturelle Änderungen aber nicht, verteidigt Stammler: "Auch Tierschutz funktioniert nur dann, wenn die Bauernhöfe erhalten bleiben."

Die Zusammenarbeit mit der ÖVP werde spannend: "Die Volkspartei hat erstmals einen Koalitionspartner, der sich wirklich für die Landwirtschaft interessiert." Stammler übernimmt das Mandat von Landessprecher Stefan Kaineder, der wie berichtet als neuer grüner Landesrat dem jetzigen Sozialminister Rudi Anschober nachfolgt.

Mit Prammer, Stammler, David Stögmüller und Ralph Schallmeiner sind nun vier Oberösterreicher im grünen Klub vertreten.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at