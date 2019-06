Grüne Oberösterreich: Kaineder zum Spitzenkandidaten gewählt

Wetterreferenzen durften in keiner Rede am Samstag im Alten Rathaus bei der Versammlung der oberösterreichischen Grünen fehlen. Zum einen, weil Klimaschutz das zentrale inhaltliche Thema bei der Wahl wird, zum anderen um sich die klimatisierten Räumlichkeiten statt Badesee schön zu reden. Denn obwohl der Wahlmodus geändert wurde - ganz ohne zeitaufwändige Basisdemokratie ging es trotzdem nicht.

Und so stellten sich alle Kandidaten in zehnminütigen Statements vor, stellten sich den Fragen der 150 gekommenen Parteimitglieder und danach wurde über jeden Listenplatz extra abgestimmt. Überraschungen blieben aus, da für die ersten vier Plätze ohnehin nur jeweils ein Kandidat antrat.

Wie bereits berichtet, ist Stefan Kaineder oberösterreichische Spitzenkandidat, er wurde mit 95,93 Prozent gewählt. Er blickte in seiner Rede zurück auf das "desaströse Jahr 2017" und von der Motivation, sich wieder ins Parlament zurückkämpfen zu wollen. Man brauche die Grünen im Nationalrat, denn: "Klimaschutz muss man machen, nicht nur versprechen." Auf die Frage, nach welchem Ministerium er greifen würde, würden die Grünen in eine Koalition gehen, antwortete Kaineder selbstbewusst: "Für nur ein Ministerium gehen wir nicht in die Regierung." Überhaupt sei eine Beteiligung eher unwahrscheinlich: "Dafür fehlt mir im Moment wirklich die Fantasie." Er bekräftigte auch noch einmal, auch als Nationalratsabgeordneter weiterhin Landessprecher in Oberösterreich zu bleiben.

Auf Platz zwei (gewählt mit 94,63 Prozent) steht mit Leonore Gewessler eine Quereinsteigerin, die allerdings als bisherige Global 2000-Geschäftsführerin direkt aus dem grünnahen NGO-Bereich kommt. Es sei nun an der Zeit, Farbe zu bekennen, so Gewessler, deshalb hätte sie sich auch entschlossen zu kandidieren: "Die Menschen haben sich eine richtige Klimaschutzpolitik verdient." Dass es danach an sie keine Fragen gab, quittierte ein Parteimitglied mit: "Die Grünen lieben sie."

Noch viel mehr scheinen die Grünen aber Agnes Prammer zu lieben, die auf Platz vier antritt. Sie erhielt 97,93 Prozent Zustimmung und war davon sichtlich selbst überfordert. In ihrer Rede zuvor war die Juristin und politische Referentin im Büro von Landesrat Rudi Anschober vor allem auf die türkis-blaue Politik eingegangen: "Die Menschen wurden zum Beispiel beim Thema Sozialhilfe oder auch Asyl glauben gemacht, dass ihnen eine andere Gruppe etwas wegnehmen will. So darf Politik nicht gemacht werden."

Auf Platz drei der Landesliste kandidert David Stögmüller. Der Innviertler war bisher im Bundesrat und damit noch einer der wenigen Grünen, die auch auf Bundesebene präsent waren. Er betonte bei seiner Vorstellung vor allem die Wichtigkeit von Transparenz: "Es kann nicht sein, dass Steuergeld im Korruptionssumpf versickert. Diese Geld brauchen wir für Bildung, Soziales und Integration." Er erhielt 91,89 Prozent Zustimmung.

Ein "Vierer-Kleeblatt, das uns noch viel Glück bringen wird", nannte Anschober das Kandidaten-Team: "So können wir es schaffen, in den Nationalrat zurückzukehren und so schaffen wir es auch."

Viel Applaus, viele Standing Ovations und viele zufriedene Gesichter zeigten, dass der stellvertretende Landessprecher Severin Mayr mit seinem Wetter-Scherz zu Beginn nicht falsch gelegen hatte: "Die Stimmung bei grünen Landesversammlungen war auch schon einmal kühler."