Grüne lehnen Budget als "Mogelpackung" ab

Nächste Woche tagt der oberösterreichische Landtag von Dienstag bis Donnerstag, der Beschluss des schwarz-blauen Budgets 2022 mit einem Volumen von rund sieben Milliarden Euro steht an. SPÖ und Grüne lehnen zum ersten Mal einen Landeshaushalt komplett ab, also alle Kapitel.

Grünen-Chef und Umweltlandesrat Stefan Kaineder rechtfertigte das am Freitag bei einer Pressekonferenz: "Es ist kein Klimaschutzbudget. Das Ausmaß an Mut- und Ambitionslosigkeit ist doch erstaunlich. Daher ist unsere Ablehnung konsequent." Der Kurs der vergangenen sechs Jahre werde fortgesetzt. Nicht umsonst sei Oberösterreich am schlechtesten bei den CO2-Emmissionen.

Die Landes-VP argumentiert, dass 449 Millionen Euro für den Klimaschutz bereitstehen – in den Bereichen Wohnbau und -sanierung, Landwirtschaft, Energie und öffentlicher Verkehr.

"Da wird uns mit verschiedenen Tricks etwas vorgerechnet. Es ist eine Mogelpackung", sagte Kaineder. Das Straßenbaubudget steigt laut Grünen-Klubchef Severin Mayr stärker. Schwarz-Blau spreche etwa von plus 16,9 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr – "aber davon kommen von Umweltministerin Leonore Gewessler 16,7 Millionen Euro für das Klimaticket. Das ist kein Landes-, sondern ein Bundesschwerpunkt."

Kaineder fordert wie in Deutschland einen Transformationsfonds, um Oberösterreichs Wirtschaft zu unterstützen und Chancen nicht ungenützt zu lassen – mit 150 Millionen Euro pro Jahr. Wo dafür weniger ausgegeben werden soll? Es solle das Geld verwendet werden, das für den "OÖ-Plan" ausgewiesen werde: "Wir müssen in die richtigen Dinge investieren."

Antrag für Budgetdienst

Die SP-Fraktion bringt "zwölf Verbesserungsanträge für eine Trendwende" ein. Dazu zählen etwa Schul- und Kindergartenbau, Pflege, Kultur. In Summe würde mit der finanziellen Aufstockung das Minus um noch gut 81 Millionen Euro wachsen. Schwarz-Blau plant mit rund 149 Millionen Euro Abgang.

SP-Klubchef Michael Lindner wird beim Budgetlandtag auch beantragen, einen unabhängigen Budgetdienst einzuführen, denn es mangle massiv an Transparenz in Oberösterreich. "Im Bundesparlament liefert der Budgetdienst unabhängige Analysen zeitgerecht und in Top-Qualität", sagt Lindner.

Auch die Neos lehnen das Budget ab, Klubobmann Felix Eypeltauer vermisst Investitionen in Bildung, Klimaschutz, Lebensqualität und Wirtschaft. (az)