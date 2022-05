Grüne fordern Photovoltaik-Pflicht auf neuen Groß-Parkplätzen

In einem Antrag im Landtag fordern sie die Einführung einer Photovoltaik-Pflicht beim Neubau von offenen Parkplätzen ab einer Mindestanzahl von Stellflächen, zumindest bei Gewerbeflächen und Nichtwohngebäuden, und ein Maßnahmenprogramm für PV-Anlagen auf bestehenden Parkplätzen, mitsamt konkretem zeitlichen Fahrplan.

"Die Zeit für Pilotanlagen ist vorbei", drängten Landesrat Stefan Kaineder und Energiesprecherin Ulrike Schwarz in einer Online-Pressekonferenz am Dienstag auf Umsetzung ihrer Pläne. Zu dem Maßnahmenprogramm gehören für die Grünen zusätzliche Landesförderungen ergänzend zur Bundesförderung, Anbieten von Contracting-Modellen und Landes-Haftungen, und der Auftrag an die Netz OÖ GmbH und Linz Netz GmbH zum zielgerichteten Ausbau der Stromnetze.

Ziel: Bis 2030 soll die Hälfte der Großparkplätze PV-Anlagen haben

Ziel sei, bis 2030 rund die Hälfte der 2.900 Großparkplätze in Oberösterreich mit PV-Anlagen zu versehen. Die Parkplätze hätten eine Gesamtfläche von sieben Quadratkilometern, das bedeute laut einer Studie ein Potenzial von rund 4,2 TWh Energie pro Jahr und fast die Hälfte des gesamten PV-Ausbaus bis 2030. "Die Parkplätze sind ein riesiger Hebel für die Energiewende", unterstrich Kaineder, den man nützen müsse, um im Industriebundesland Oberösterreich einmal den Bruttoenergieverbrauch selbst erzeugen zu können.

Die Politik, sprich Schwarz-Blau, müsse endlich die Initiative ergreifen und etwa "die großen Handelsketten fragen, warum sie noch keine PV-Anlagen auf den Parkplätzen haben und was ihnen dazu abgeht", auch im Hinblick auf Netzbetreiber und Bauliches, sah Kaineder viel Potenzial für die Politik, die Energiewende zu ermöglichen. Derzeit würde die Koalition dort, wo Private den PV-Ausbau vorantreiben, nichts verhindern, doch es fließe kein Fördereuro.

Schwarz betonte, dass Ziele verankert werden müssten und es eine gesetzliche Verpflichtung brauche. Die Grünen wollten Versorgungssicherheit gewährleisten. Zudem müsse der Landtag den Standort im Blick haben. Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich habe einen Nachteil durch höhere Energiepreise. Denn am Ende sei der Öko-Strom billiger als andere und das ziehe auch Unternehmen an. Die großen Unternehmen würden sich in Deutschland dort ansiedeln, wo Windkraft erzeugt würde. Diese Sogwirkung brauche es auch in Oberösterreich, sah Kaineder einen politischen Auftrag.

"Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang aber auch, wenn das Klimaministerium für Anlagen, die größer als 1.000 kW sind, endlich eine Bundes-Förderverordnung vorlegen würde", kommentierte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) in einer Presseaussendung. Derzeit erhöhe sich der Investitionszuschuss des Bundes für Photovoltaik-Anlagen als Parkplatzüberdachung um einen Zuschlag von 30 Prozent, allerdings nur für Anlagen bis 1.000 kW.