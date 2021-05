Grüne fordern Klimaschutzplan

"Von einer Milliarde sind gerade einmal zwei Prozent für direkte Klimaschutzmaßnahmen. Das ist zu wenig", sagte Landessprecher Stefan Kaineder. Um die vorgegebenen Ziele zu erreichen, sei eine Erweiterung der jetzigen Energiestrategie notwendig. Deshalb thematisieren die Grünen den Klimaschutz in der Landtagssitzung am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde, und sie bringen einen Dringlichkeitsantrag für einen verbindlichen "Klimaschutzplan" ein, kündigte der designierte Klubobmann Severin Mayr an. Dieser soll unter Einbindung der Bevölkerung dann in den nächsten sechs Monaten erarbeitet werden. "Wir müssen Schwarz-Blau zum Handeln verpflichten", betont Kaineder.