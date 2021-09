Grüne: "Bleib so" ist die "verkehrte Botschaft"

Sie adressierte die Botschaft an den möglichen Koalitionspartner nach der Wahl, die ÖVP. Deren Wahlslogan "Bleib so, Oberösterreich" sei eine "verkehrte Botschaft", so Roschger.

Bedingungen oder Zugeständnisse der Grünen bzw. ob man den schwarzen Asylkurs mittragen würde, falls es tatsächlich zu Koalitionsgesprächen kommt, wollte Roschger nicht nennen. Zuerst müsse am 26. September gewählt werden, man hoffe auf einen klaren Auftrag, um Taktgeber in Richtung "klimafitte Wohlstandspolitik" sein zu können.

Antritt in 149 Gemeinden

Bei den Gemeinderatswahlen treten die Grünen heuer in 149 Kommunen mit 2308 Kandidaten an – um 26 bzw. 560 mehr als vor sechs Jahren. Am meisten Zuwachs gab es in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden. 64 Grüne kandidieren für das Bürgermeisteramt – um 16 mehr als 2015. "Es ist ein Ruck durch die Grüne Bewegung gegangen", sagte Engl. Mittlerweile würden sich viele Sympathisanten auch aktiv engagieren und sich aufstellen lassen. Man spiegle nun die gesamte Gesellschaft. Früher waren Pädagogen überrepräsentiert.

In Oberösterreichs Gemeinden gebe es viel zu tun, so Engl, die auch Bürgermeisterkandidatin in Katsdorf ist – beispielsweise Stopp der Landflucht und des Verödens der Ortskerne, Schaffung klimatauglicher Mobilität, Breitbandausbau, mehr Transparenz und mehr Frauen in der Gemeindepolitik.