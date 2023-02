Große Klimaschutz-Ziele, holpriger Weg

Neue Windparks sind in Oberösterreich nicht geplant.

Oberösterreich soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Das würde bedeuten, dass kein Kohlendioxid ausgestoßen wird oder die CO2-Emissionen vollständig kompensiert werden. Schon bis 2030 soll der Stromverbrauch in Oberösterreich zu mindestens 90 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern abgedeckt werden. Das sind ambitionierte Ziele, die sich in die bundes- und europaweite Klimapolitik einfügen. Derzeit kommen in Oberösterreich rund 70 Prozent des Stroms und 61 Prozent der Raumwärme aus Erneuerbaren.

Doch der Weg zur Erreichung der Ziele in Oberösterreich ist holprig. Zwar wurde im Jänner die Klima- und Energiestrategie in der Landesregierung mehrheitlich beschlossen. Erstmals gibt es damit ein umfassendes Werk mit 160 Seiten. Doch inhaltlich präsentierte die schwarz-blaue Regierungskoalition kaum etwas Neues. Es ist eine Zusammenführung bestehender Programme und eine Anleitung, wie verwaltungstechnisch besser zusammengearbeitet werden soll. Es sei wichtig, eine Strategie als Basis zu haben, sagt Robert Tichler, Geschäftsführer des Energieinstituts der Linzer Kepler-Universität (JKU): "Aber man wird auch diese weiterentwickeln und modifizieren müssen."

Es fehlen große Projekte, die das Land selbst initiiert, und ausgewiesene Regionen, in denen große Photovoltaik- oder Windparks entstehen sollen.

Die Windkraft ist besonders umstritten. In der Strategie wird nur der Ausbau bestehender Anlagen erwähnt. Windkraft ist nicht grundlastfähig, kann also nicht dauerhaft elektrische Energie liefern. Dennoch sagt auch Tichler: "Als Gesellschaft können wir es uns nicht leisten, auf so einen bedeutenden Energieträger zu verzichten." Auch bei Geothermie sei noch viel zu tun. Die größte Baustelle sei der Verkehrssektor – Stichwort Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Im Photovoltaik-Bereich gebe es mittlerweile schon deutlich mehr Dynamik, das Land hat hier zum Beispiel das 200.000-Dächer-Programm.

In den vergangenen Jahren wurde viel verabsäumt. Tichler betont aber, dass das auf alle Ebenen zutreffe, auch Bund, EU, global. Rund 20 Prozent der Klimapolitik, die das industrieintensive Oberösterreich betrifft, hat das Land in der eigenen Hand. Und es braucht laut Tichler auch in der Bevölkerung Bereitschaft für Veränderung. Das Jahr 2022 mit Ukraine-Krieg und Energiekrise könnte einen "Strukturbruch" gebracht haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens