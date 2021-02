"Grenzschließungen sind etwas Schmerzliches"

Es ist das Hochamt der bayrischen CSU, der politische Aschermittwoch, bei dem der jeweilige Vorsitzende eine – oftmals pointiert – Grundsatzrede hält. Heuer wird die Veranstaltung virtuell übertragen und auch Politiker von befreundeten Parteien anderer Länder rückten mit kurzen Grußworten ins Bild.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) lobte bei dieser Gelegenheit ausführlich die gute Zusammenarbeit, das freundschaftliche Verhältnis mit der CSU. Aber angesichts der aktuellen Grenzkontrollen, für die man in Österreich kein Verständnis hat, sprach Stelzer aus diese an: "Wir führen derzeit eine schwierige Diskussion. Gerade weil wir so eng zusammenarbeiten sind Grenzkontrollen und -schließungen etwas besonders Schmerzliche, das auch Schaden anrichten kann."

Entscheidend sei, im Gespräch zu bleiben um eine Lösung zu finden, die im Sinne der „Pendler, der Unternehmen und all jener, die über die Grenze hinweg schon zusammen gewachsen sind“ zu erreichen. Dem pflichtete Dorothee Baer, CSU-Digitalministerin bei: „Wir müssen das Verbindende in den Mittelpunk rücken.“

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at