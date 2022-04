Gratis-Sprachkurse für Vertriebene aus der Ukraine

So geht es vielen Vertriebenen, die in den vergangenen Wochen aus der Ukraine nach Österreich kamen.

Das Land Oberösterreich bietet deshalb gemeinsam mit dem BFI, der Volkshochschule und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ab 19. April ein kostenloses Deutschkurs-Angebot an. "Oberösterreich hat rasch und unkompliziert geholfen. Wir müssen damit rechnen, dass viele länger hierbleiben werden", sagt Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). "Unsere gemeinsame Sprache öffnet Türen und Chancen."

OÖ Heute: Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen die Möglichkeit haben Deutsch zu erlernen. Das Angebot an Deutschkursen wird auch für Erwachsene und Nicht-Schulpflichtige laufend ausgebaut.

"Menschen Zeit geben"

Knapp 5400 Ukrainer sind aktuell in Oberösterreich registriert, die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. "Gemeinsam müssen wir die Leute sprachlich da abholen, wo sie stehen", sagt Julia Panholzer, Geschäftsführerin der Volkshochschule. Tägliche Online-Sprachkurse und Lernhilfen zum Selbststudium sollen den Einstieg ins Deutsche erleichtern. Mit den "Hallo in Oberösterreich"- und "Mama lernt Deutsch"-Kursen, bei denen auch eine Kinderbetreuung angeboten wird, tauchen die Ukrainer in die Alltagskommunikation ein. "Wir müssen den Menschen Zeit geben und ihnen die Sprache langsam beibringen", sagt Christoph Jungwirth, Geschäftsführer des BFI.

Für den Anfang sind 75 Kurse geplant. Die ersten starten bereits nach Ostern in Linz, Traun und Steyr. Die Schulungen können aber auch als Rufseminare gebucht werden, Anmeldungen per E-Mail an ukraine-deutschkurs@ooe.gv.at.

(mis)