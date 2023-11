Gratis-Krabbelstuben ab Herbst 2024: 8 Antworten auf wichtige Fragen

Derzeit sind in Oberösterreich für die Betreuung von unter 2,5-Jährigen sowohl vormittags als auch nachmittags Gebühren fällig.

Was die OÖN bereits Ende September exklusiv berichtet hatten, gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sowie die LH-Stellvertreter Christine Haberlander (VP) und Manfred Haimbuchner (FP) gestern in einer Pressekonferenz offiziell bekannt. Wie sieht die Entlastung der Eltern konkret aus? Ab 1. September 2024 werden für die Vormittagsbetreuung von Kindern unter 2,5 Jahren in Krabbelstuben erstmals keine Gebühren mehr eingehoben. Für Kinder, die älter als zweieinhalb Jahre sind, ist die