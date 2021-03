Gewerkschaften: Pflegepaket wird verzögert

Doch man warte nach wie vor auf zugesagte Verbesserungen, wie Lohnerhöhungen für das Pflegepersonal in Spitälern und Heimen, und zugesagtes Entlastungspersonal. Man werte dies als "Respektlosigkeit" gegenüber dem Personal. Das Land, voran Stelzer, sei aufgerufen, zu den Vereinbarungen zu stehen, sagten am Freitag die Landeschefs von drei Gewerkschaften: Andreas Stangl (GPA), Helmut Woisetschläger (vida) sowie Christian Jedinger (younion).

In den Ordensspitälern gebe es "bis dato null" Umsetzung, klagte Woisetschläger, die Kollektivvertragsverhandlungen dazu zögen sich in die Länge. Genau so sei die Situation in den Altenheimen, so Jedinger. Versprochenes Zusatzpersonal etwa gebe es bis heute nicht. Auch in der Kepler-Uniklinik (KUK) sei die Vereinbarung bislang nicht für alle umgesetzt, bestätigte Stangl einen OÖN-Bericht.

"Rückwirkende Zahlung"

Das Land habe die finanziellen Grundlagen und Rahmenbedingungen geschaffen, zuständig für die Umsetzung seien die Spitals-und Heimträger, so Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Die Träger versprechen Abhilfe: Die Ansprüche wurden in den Kollektivvertrag eingearbeitet, die Auszahlung werde rückwirkend mit 1. März erfolgen, heißt es aus den Ordensspitälern. Im KUK "bedauert" man "aufgrund der Größe und Komplexität" und verschiedener Rechtsgrundlagen Verzögerungen bei der Auszahlung von Gehaltserhöhungen. Sie würden rückwirkend mit dem April-Gehalt ausbezahlt.

