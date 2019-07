Gewerkschaft: Erneut Zuwachs an Mitgliedern

Rund 16.000 Menschen traten im Vorjahr der Gewerkschaft bei. Abzüglich der Austritte, Pensionierungen und Todesfälle bleibt ein Plus von 2300 oder 0,96 Prozent. "Das ist in absoluten Zahlen der stärkste Zuwachs bundesweit", sagt der ÖGB-Landesvorsitzende, Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer. Ziel sei jedoch, die Zahl der Mitglieder im Ausmaß des Beschäftigtenzuwachses zu steigern. Dieser betrug im Vorjahr 2,4 Prozent.

Kalliauer fordert einen verbesserten Kündigungsschutz für Arbeitnehmer, die eine Betriebsratswahl initiieren. Denn in Ausnahmefällen würden immer noch "die Grenzen von Nötigung und Erpressung überschritten". Es wäre an der Zeit, sich einen Verwaltungsstraftatbestand zu überlegen, wenn Unternehmer Betriebsratswahlen beeinflussen, so Kalliauer.

Mit 245.000 Mitgliedern ist der ÖGB OÖ die zweitgrößte Landesorganisation hinter Wien (303.000), das als einziges Bundesland Mitglieder verlor (0,26 Prozent).

