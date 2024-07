Jede dritte Frau ist in Österreich im Laufe ihres Lebens körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt.

26 Femizide und mehr als 40 Mordversuche an Frauen in Österreich: Das ist die erschütternde Bilanz aus 2023. Jede dritte Frau ist hierzulande im Laufe ihres Lebens körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. „Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen der Landeshauptstadt, die gibt es traurigerweise in allen Teilen von Oberösterreich“, sagt die für Frauenagenden zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). 1,9 Millionen Euro werden oberösterreichweit