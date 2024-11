Gesundheitsversorgung: Wo in Oberösterreich bis 2028 investiert wird

Wie soll sich das oberösterreichische Gesundheitswesen in den kommenden Jahren entwickeln? Wo wird investiert? Wo wird ausgebaut? Das legt maßgeblich die sogenannte Landes-Zielsteuerungskommission fest. Darin sind neben dem Land OÖ die Sozialversicherung und u. a. auch die Ärztekammer vertreten.

In der Sitzung am Mittwoch fielen einige wegweisende Beschlüsse, darunter jener für das neue Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 2024 bis 2028. Grundlage hierfür ist der Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene.

Neben dem Spitalsbereich betreffen die Maßnahmen auch den niedergelassenen Bereich. „Wir planen nicht nebeneinander, sondern miteinander“, betonten die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und der Vorsitzende des ÖGK-Landesstellenausschusses Albert Maringer. Hier ein Überblick:

Neue Geräte und Bauprojekte

Grünes Licht gab es für die Bestellung zweier neuer Großgeräte. Die Barmherzigen Schwestern in Linz bekommen ein neues PET-CT, Kostenpunkt: 3,17 Millionen Euro. Das Klinikum Wels-Grieskirchen wird am Standort in Grieskirchen erstmalig mit einem MRT-Gerät ausgestattet, dafür werden rund 1,75 Millionen Euro investiert.

Darüber hinaus stehen einige Um-, Zu- und Neubauten auf der Agenda. So wird etwa im Kepler-Universitätsklinikum der OP-Bereich der Augentagesklinik ausgebaut. Insgesamt wurden laut Haberlander Beschlüsse für Vorhaben mit einem Volumen von 24 Millionen Euro gefasst.

Primärversorgungszentren

Ein Schwerpunkt liegt in den kommenden Jahren im Ausbau der Primärversorgungseinheiten. Elf gibt es in Oberösterreich bereits, mit 1. April folgen fünf weitere – in Vöcklabruck, Schärding, Perg, Linz-Ebelsberg und Wartberg-Unterweitersdorf. Im Laufe des kommenden Jahres sollen drei weitere (zwei davon in Wels, eines in Bad Ischl) dazukommen. Darüber hinaus wurde der Bedarf für weitere Primärversorgungseinheiten – konkret in Ansfelden und Linz-Pichling – festgehalten.

Vom ursprünglichen Plan, 25 solcher Einheiten bis Ende 2025 zu errichten, wurde wie berichtet abgerückt, neuen Zielwert bis 2028 gibt es keinen. Die Nachfrage sei groß, sagt Haberlander. Patienten wie Ärzte würden von dem Konzept profitieren, ist sie überzeugt.

Prävention

Große Bedeutung wird der Präventionsarbeit eingeräumt; das Land und die Sozialversicherung stellen 2025 gemeinsam rund 6,8 Millionen Euro für Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention zur Verfügung – darunter die Bewegungsinitiative OÖ, Rauchstopp und die Zahngesundheitsförderung. Maringer spricht von einem „breiten Paket“, adressiert werden alle Altersgruppen, vom Kleinkind bis zu den Senioren.

Patientenlenkung

Teil des neuen Landes-Zielsteuerungsübereinkommens ist auch der Ausbau der Gesundheitshotline 1450. Hier spielt die „E-Health-Strategie Österreich“ hinein, diese sieht unter anderem vor, dass ab 2026 Videokonsultationen möglich sein sollen. Die Hotline soll zur zentralen Anlaufstelle für Patienten ausgebaut werden, bevor sie einen Arzt oder eine Krankenhausambulanz aufsuchen.

SP-Gesundheitssprecher Peter Binder begrüßt die getroffenen Weichenstellungen, sie würden über die Bundesvorgaben hinausgehen. Viele von der SPÖ forcierten Themen hätten Eingang gefunden. Stichwort Diabetesambulanzen und Wundversorgung.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky