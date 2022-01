Gesundheitsholding übernimmt LKV um symbolischen Euro

Um einen symbolischen Euro, wie die OÖG auf Anfrage erklärt. Bei der Gründung der für Spitalsbauten zuständigen LKV 1998 sei diese Übernahme schon vereinbart worden.

Die LKV hat um insgesamt 580,5 Millionen Euro den Neu- und Zubau des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck, die Zubauten beim Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr und den Neubau der früheren Landes-Frauen/Kinderklinik in Linz umgesetzt und diese an die OÖG vermietet. Mieten in Höhe von insgesamt 566 Millionen Euro wurden gezahlt. Bisher hielt die Landeswohnungsgenossenschaft Lawog 51 Prozent an der LKV, der Wiener Gesundheitskonzern Vamed 49 Prozent. Jetzt hält die OÖG 81 Prozent, ihre Tochter Kepler-Klinikum 19 Prozent. Neuer LKV-Geschäftsführer ist OÖG-Manager Karl Lehner. Er wurde vom Aufsichtsrat für fünf Jahre einstimmig bestellt. (az)