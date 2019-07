Gesundheitsholding nimmt heute die letzte Hürde

LINZ. Mit rund 14.500 Mitarbeitern wird die oberösterreichische Gesundheitsholding der größte Arbeitgeber des Bundeslandes. In dem neuen Spitalskonzern werden die Landeskrankenhäuser (vormals Gespag) und der 74,9-Prozent-Anteil des Landes am Kepler-Uni-Klinikum (Kuk) zusammengeführt.

Heute, Donnerstag, nimmt das Großprojekt im Linzer Gemeinderat seine letzte Hürde. Denn das Land darf seinen Kuk-Anteil nur von der Landesholding in die Gesundheitsholding übertragen, wenn die Stadt Linz, die 25,1 Prozent am Kuk hält, diesem Eigentümerwechsel auch zustimmt. So steht es im Gesellschaftervertrag. Der Gemeinderat stimmt heute über einen entsprechenden Antrag ab. Eine klare Mehrheit wird erwartet – zumindest mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und ÖVP. Morgen oder spätestens kommende Woche soll der letzte Akt beim Notar erfolgen, mit dem die Gesundheitsholding in ihrer endgültigen Form startet.

So wird auch der "change of control" vollzogen. Das bedeutet, dass der seit 1. Juni amtierende Vorstandschef der Gesundheitsholding, Franz Harnoncourt, auch beim Kuk direkt operativ durchgreifen kann.

Peter Binder, Gesundheitssprecher der SPÖ im Landtag und enger Vertrauter des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SP), sagt: "Die neue Struktur begrüße ich, altbekannte Probleme wie Personalmangel, Überstunden und Wartezeiten sind aber noch nicht gelöst. Es gibt noch viel zu tun, auch in der Organisation der Krankenanstalten."

Offen ist, wie das Management im Kuk selbst aussehen wird. Der von der Stadt entsandte Heinz Brock geht in Pension, Elgin Drda dürfte als Vizerektorin an die Kepler-Uni wechseln. Im Spätsommer soll es eine Ausschreibung geben – für zwei oder nur noch einen neuen Posten.

Gibt Linz alle Kuk-Anteile ab?

Nach wie vor wird spekuliert, ob bzw. wann Linz zur Gänze aus dem Kuk aussteigen und die restlichen Anteile abgeben wird. "Es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um die Bedingungen", schätzen Insider. Der bestehende Vertrag gilt bis 2023. Linz hat aus der Kuk-Beteiligung eine jährliche Verpflichtung von ca. zehn Millionen Euro. Das Thema ist Teil der laufenden Gespräche zwischen Bürgermeister Luger und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) über die Neuordnung der Verhältnisse zwischen Land und Linz. Die Atmosphäre zwischen Stelzer und Luger soll mittlerweile deutlich besser sein, wie auch das gestern gemeinsam präsentierte Sportpaket (siehe Seite 14) unterstreicht. (az/wb)

