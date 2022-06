Der neue SP-Landesgeschäftsführer hatte unlängst zur Pressekonferenz über seine ersten hundert Tage geladen: Im Februar war Florian Koppler in dieser Funktion auf Georg Brockmeyer gefolgt. Nach Wochen latenter Missstimmung in der Partei waren Brockmeyer und Landesparteichefin Birgit Gerstorfer bekanntlich parteiintern über eine glücklos angegangene Kampagne zum Thema Impfen gestolpert. Mit einem klaren Cut wie in der Landesgeschäftsstelle ging der Wechsel an der Parteispitze aber nicht über die